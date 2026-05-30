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恙蟲病︱39歲女博主遭咬後不治 臨終前無法進食喉嚨嚴重感染

即時中國
更新時間：09:40 2026-05-30 HKT
發佈時間：09:40 2026-05-30 HKT

近日，內地網絡傳出一名叫「哈尼小微」的博主離世消息。內地「極目新聞」報道，其親屬及友人於5月29日證實，「哈尼小微」早前因遭蟲咬而感染恙蟲病，由於未有及時察覺並延誤就醫，最終於本月27日凌晨不幸病逝，終年39歲。

據悉，「哈尼小微」的社交平台帳號擁有約3.2萬名粉絲，日常甚少更新短片，多以直播形式與網民互動。其相識十多年的好友表示，小微為雲南紅河元陽縣人，早前已有一段時間未有開播，亦未曾向友人透露患病一事，對於其猝逝感到相當震驚與愕然。

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小微的胞弟受訪時透露，姐姐出生於1987年。她早前在外地時已感身體不適，及後在弟弟勸說下返鄉，惟當時其面色已極度欠佳。家屬隨即將其送院救治，始確診感染恙蟲病。然而，由於錯失治療黃金期，醫生表示其病情已非常嚴重，回天乏術。家屬指，小微臨終前數日已無法進食，喉嚨嚴重感染，最終於27日凌晨離世，遺體已於同日下午安葬。

公開醫學資料顯示，恙蟲病又稱叢林型斑疹傷寒，主要傳染源為老鼠，透過帶有病菌的恙蟎幼蟲叮咬人體進行傳播，人群普遍容易感染。大眾如農民、戶外工作者或郊遊人士，若頻繁出入果園、山林、草叢或城郊綠化帶等地區，將較易遭到恙蟎侵襲。此病具有鮮明的季節特徵。南方地區的高發期集中在5至10月，其中6至8月為發病高峰；北方地區則多於秋冬季節高發。

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