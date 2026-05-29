肛門塞活黃鱔｜14歲少年劇痛2小時無法取出 緊急送院求醫

河南商丘市第一人民醫院近日接獲一宗令人震驚的急症病例。一名年僅14歲的少年，疑因好奇自行將一條活生生的黃鱔塞入肛門，結果黃鱔被困體內長達兩小時無法取出。少年因腹痛難當，最終需緊急送院求醫。

醫生警告：隨時致命

據內媒《南方都市報》報道，主診醫生指出，活體黃鱔具有極強的活動性及攻擊性，一旦進入人體，極易在腸道內四處游走及鑽刺。這種行為隨時可引發腸穿孔、腹腔大出血等嚴重併發症。幸好，經過醫護團隊的精準配合及無菌操作，最終成功將該條黃鱔從少年體內完整取出，避免了悲劇發生。

醫生成功將該條黃鱔從少年體內完整取出。 南方都市報

醫生藉此嚴肅提醒公眾，將活體異物塞入肛門屬於極度危險的行為，隨時有生命危險，切勿因一時好奇而以身試法。

相關新聞：肛門塞17cm番薯｜61歲翁劇痛難忍 攪碎、紅酒開瓶器無法取出

活黃鱔塞入下體，隨時致命。iStock示意圖

深圳中年漢拖延求醫致腸穿孔

事實上，類似將異物塞入下體的荒唐事件時有發生。有報道指，深圳一名中年男患者就診時聲稱「不小心坐到假陽具」，導致異物滑入肛門，但因感尷尬而心存僥倖，企圖「忍忍拉出來」。結果兩三日後，患者出現嚴重腹痛求醫。經電腦掃描（CT）檢查證實，其腸道已經穿孔，情況危急。

相關新聞：成人用品「意外」滑入肛門 深圳男拒即時處理3日後腸道穿孔

最終，醫生必須為該名中年男子進行緊急手術取出異物。雖然手術成功，但他仍須接受腸道造口手術（俗稱人工肛門），並需等待三至六個月後才能進行後續的造口回納手術，以恢復腸道正常結構。醫生呼籲，若不幸發生類似意外，必須放下尷尬，第一時間尋求專業醫療協助，切忌諱疾忌醫。