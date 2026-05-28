蘇南瑞麗航空︱狂男圖打開緊急逃生門 乘客機員合力制伏︱有片

蘇南瑞麗航空一架國內線航班日前發生高空驚魂事件。一名男乘客在飛行途中，無視安全指引在客艙內走來走去，甚至企圖拉開應急艙門。所幸機組人員與乘客合力將其制伏，航班最終安全降落，該名男子已被移交機場警方依法處理。

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綜合內地媒體報道，涉事航班為周二（26日）由江蘇常州飛往吉林長春的蘇南瑞麗航空DR5015航班。同機乘客憶述，飛機起飛約半小時後，該名男乘客便開始在通道上反覆來回走動。空服人員多次上前勸導，惟男子均拒絕配合返回座位。



未幾，該男子走近艙門，企圖動手拉開客艙大門。機組人員與鄰近座位的乘客見狀，即時合力將其攔下並制伏。男子後來被被帶到客艙最後一排進行看管，直至航班安全降落。

蘇南瑞麗航空於周三（27日）證實此事，並表示在處置過程中，機組人員緊守崗位，成功維持客艙秩序，確保了航機的飛行安全。航空公司同時對在事件中挺身而出、協助制伏該名旅客的熱心乘客致以深切謝意。公司強調，日後將進一步加強機組人員的應變培訓，並完善高風險旅客的識別機制，同時呼籲廣大旅客必須遵守航空安全規定與客艙秩序。