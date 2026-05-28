皇崗口岸｜34隻「瀕危龜」音響暗格開派對？ 跨境私家車北上被截｜有片
更新時間：11:24 2026-05-28 HKT
發佈時間：11:01 2026-05-28 HKT
發佈時間：11:01 2026-05-28 HKT
內地海關近日在皇崗口岸進境車道，破獲一宗跨境私家車走私活體動物案件。一名司機利用改裝音響空間作掩飾，企圖將34隻瀕危「埃雷拉動胸龜」走私入境，最終被海關人員當場截獲。
網袋塑膠盒密封
事發於皇崗口岸客運進境車道，一輛跨境私家車在經過海關監管區時，司機未有向海關作出申報。海關人員隨即對車輛進行詳細查驗，結果在車尾廂內發現端倪。關員拆開加裝的音響蓋板後，在下方空隙發現多個白色網袋及透明膠盒，內裡裝有大量活體龜。
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經清點，執法人員在白色網袋內發現32隻活龜，另於兩個膠盒中各發現1隻，共計搜獲34隻活體動物。
涉違公約恐負刑責
經專業機構鑑定，該批活體龜證實為「埃雷拉動胸龜」，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄II中列明的物種。
海關強調，根據《野生動物保護法》及相關進出口管理條例，除非持有合法證書，否則嚴禁貿易、攜帶或郵寄瀕危物種及其製品進出境。海關警告，違法情節嚴重者將被追究刑事責任，並提醒兩地司機切勿以身試法。
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