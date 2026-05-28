廣州壽司郎｜吞拿魚壽司現四條蟲？ 店方查證為筋膜

廣州一間壽司郎分店近日捲入食安爭議。有消費者投訴在壽司中發現四條「疑似蟲子」的白色異物，要求店方賠償。壽司郎回應指，經判斷該異物實為「筋膜」，已獲顧客理解，並就事件引起的不便致歉。廣州市番禺區市場監管局已對涉事門店立案調查。

吞拿魚現白色異物

綜合內媒報道，一名消費者於5月11日晚上與妻子到壽司郎廣州漢溪K11店用餐，點了一份金槍魚（吞拿魚）赤身後，發現魚片上出現四小條白色異物。消費者隨即與店員理論，惟店員最初否認異物為蟲，堅稱是斜切產生的筋膜。經消費者出示照片及影片後，門店副主管同意為整單消費免單。

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食客早前的貼圖。

消費者於5月22日在社交平台發文投訴，質疑異物為蟲，並堅持要求賠償。相關帖文隨即引發廣泛關注，其後該帖文已被隱藏或刪除。

壽司郎稱屬誤會 當局立案跟進

壽司郎負責人於5月27日回應內媒「南都灣財社」記者查詢時表示，公司經判斷後確認消費者所指的異物為「筋膜」，並非寄生蟲。店方承認事件引起顧客擔心及不便，對此深表歉意，並已誠懇向顧客說明，獲得對方理解。公司同時表示會積極配合市場監管部門的調查。

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食客早前在網上的投訴發文已刪除。

廣州市番禺區市場監管局同日向媒體證實，當局接獲舉報，反映涉事壽司郎門店在售菜品疑似存在寄生蟲等異物。執法人員已對涉事經營場所進行現場檢查，並正式立案調查，案件正在處理中。

事件連日來在網上引發熱議，有網民認為壽司郎的解釋難以令人信服，要求當局徹查；亦有聲音指出，金槍魚的筋腱組織確實在斜切時可能呈現白色條狀，呼籲等待官方化驗結果。目前事件仍有待市場監管部門的最終調查結論。