南方高溫｜5省用電創新高 深圳發黃色預警3日最高或達35°C

南方高溫天氣今年提前。深圳昨日發布今年首個高溫黃色預警，最高氣溫可達35℃。高溫快速拉高華南地區用電量，廣東、廣西、海南、雲南、貴州5省份電力負荷創歷史新高，峰值較往年提前近一個月。國家發改委近日研判指，今夏氣溫較往年偏高，今年用電量將較去年增加約9000萬千瓦，相當於多出一個河南省的用電負荷。

深圳晴熱天氣持續，全城開啟高溫「焗烤」模式。深圳市氣象台昨晨9時發布全市陸地高溫黃色預警訊號，預計昨日至明日受副熱帶高壓控制，全市天氣炎熱，局部最高溫將升至35℃以上，訊號可能持續3天，後日起高溫天氣有所緩解。

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深圳高溫黃色預警信號正在生效中。 深圳天氣

與往年相比，今年入夏進程整體偏快。中國氣象局數據指，4月全國平均氣溫12.8℃，較往年同期偏高1.6℃，為歷史同期第2高。南方省份中，海南多地4月就熱到破紀錄，廣西平均氣溫創歷史同期最高。

電量峰值提前近一個月

來勢洶洶的高溫快速拉高華南地區用電量。經營範圍覆蓋廣東、廣西、海南、雲南、貴州五省的南方電網前晚披露，25日20時21分電力負荷飆至2.59億千瓦，創歷史新高，峰值較往年提前近1個月，打破2020至2025年度峰值集中在六、七月的季節規律。廣西、海南電網電力負荷當晚亦同步刷新紀錄。

深圳高溫黃色預警信號正在生效中。 深圳天氣

此次負荷新高不僅來得早，且峰值出現在晚高峰時段。南方電力調度控制中心運營策劃處經理李智勇分析，今年負荷提前衝高，核心原因包括華南地區高溫天氣前置啟動全域製冷需求、區域工業生產穩產滿產，以及民生消費活力釋放。

用電負荷也折射出區域經濟結構迭代升級。近年來，廣東高端製造、新能源產業常態化開展全天候連續生產，數據中心持續運行、居民夜間電動汽車集中充電等新業態快速擴容，穩步抬升晚間用電底盤。今年1月至4月，南方電網廣西電網公司重點監測的36間數據中心，用電量同比增19.2%。國家發改委政策研究室副主任李超上周五（22日）表示，國家氣候中心預測，今夏全國大部分地區氣溫較常年同期偏高，最高用電負荷將達到16億千瓦左右，較去年增加9000萬千瓦左右，相當於多出一個河南省的用電負荷。