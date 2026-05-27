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深圳南坪快速︱貨車自燃波及隔音屏變「火龍」 車輛冒險穿火場︱有片

即時中國
更新時間：18:48 2026-05-27 HKT
發佈時間：18:48 2026-05-27 HKT

下午5時許，深圳南山區南坪快速（歐洲城附近，西往東方向），一輛普通貨車自燃。 事發後，網上一度傳出是巴士撞上運油車。

《大河報》報道，深圳市南山區應急管理局工作人員澄清表示，事件有車輛起火引燃旁邊道路的隔音棚，目前火已撲滅，現場人員已疏散，沒有人員傷亡，事發後已封閉相關路段。

深圳應急局：無人受傷

網上流出多條影片所見，從高空角度拍攝所見，隔音屏大範圍起火，來回車路已封閉。另一較近位置拍攝的影片所見，現場出現大火，大量黑煙直衝半空。期間更發出巨響，四周民眾均要退後。

另在路段未封前，車輛經過時看到隔音屏有大量火舌掉下。不過，仍有車輛在道路未完全封閉時，冒險穿過著火的隔音屏，場面相當驚險。

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