西安父女街頭爭執 男途人柔道技重摔少女：幫手教女｜有片

陝西西安近日發生一宗令人髮指的街頭暴力事件。一對父女在街頭發生口角，一名男途人疑因不滿少女頂撞父親，竟以「幫手教女」為由，當街對該名16歲少女施以過肩摔、扯頭髮及踢頭等暴力襲擊，導致少女血流披面。西安警方已立案調查，內地律師狠批涉事男子違法行為是「以道德之名行暴力之實」。

父女睇戲途上口角

事發於本月12日下午5時許。據女童父親劉先生向內地傳媒憶述，當時他騎電動單車載著16歲女兒前往看電影，途中兩人因意見不合發生爭執，說話聲浪較大。

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此時，36歲男途人石某突然衝上前，聲稱要「幫手教育孩子」，隨即強行將少女由電動單車上拖落。現場閉路電視畫面顯示，石某當眾狂扯少女頭髮，並起腳猛踢其頭部。即使劉先生及其他途人上前勸阻，石某仍未有停手，更對少女施以「過肩摔」，導致她當場血流披面。

少女身心受創家屬拒調解

少女送院後經法醫初步鑑定為輕微傷，其牙齒及頸椎受損。劉先生表示，女兒身心遭受嚴重創傷並留下心理陰影，目前抗拒後續覆查治療。他堅決拒絕警方提出的調解，認為石某在公眾場所無故毆打未成年人，情節惡劣，已向警方提交「尋釁滋事」認定申請。

西安市公安局蓮湖分局昨日（26日）凌晨發布通報證實事件。通報指，石某自稱因不滿少女辱罵父親，遂上前指責並施襲。警方已立案調查，待傷情鑑定完成後將依法處理。

律師斥越權行使私刑

有內地律師指出，石某作為毫無關係的陌生人，無權干涉他人家庭爭執。其以「教育」為名實施暴力，本質上是濫用私刑，對法治精神公然踐踏。律師強調，其暴行已涉嫌構成尋釁滋事罪，施暴者除了面臨刑事或行政處罰外，亦需承擔民事賠償責任，包括醫療費及精神損害撫慰金。