老婆被攬即嘔｜福建男半年無性生活 怒提離婚索還¥72萬禮金

福建一名男子控訴花費逾72萬元（人民幣，下同）迎娶妻子，惟婚後女方極度抗拒親密接觸，甚至出現「一抱就嘔吐」的生理反應。雙方婚後半年一直未能行使夫妻之實，男方無奈提出離婚，並要求女方全額退還包括禮金、首飾及酒席在內的所有結婚開銷。事件引發網民熱議。

婚後長期分居

據內地傳媒報道，男子阿寬與女子阿婷經親友介紹相識，兩人於2024年9月領證結婚並舉辦婚宴。為迎娶女方，男方按當地習俗支付了28.8萬元禮金及9.1萬元三金首飾，加上婚俗紅包、酒席等，總成本高達72萬多元。

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阿寬接受內媒訪問時大吐苦水。 瀟湘晨報

阿寬接受內媒訪問時大吐苦水，指「老婆一抱就嘔」。 瀟湘晨報

男子阿寬與女子阿婷合照。 瀟湘晨報

然而，婚後兩人並未真正同居。阿寬指控，阿婷長期以工作為由獨居於外地出租屋，每星期僅短暫返回婚房一次。更令他崩潰的是，阿婷對親密相處極度抗拒。阿寬憶述：「有一次我是真的抱著她，她開始顫抖，然後跑到洗手間馬桶去吐。」雙方婚後半年始終沒有正常的夫妻生活。

岳父反駁：酒席屬自願消費

在多次溝通及家長調解無效後，阿寬決定提出離婚，並要求女方全額退還72萬元結婚開支。對此，女方父親反駁指，女兒並非不願過日子，兩人曾嘗試發生關係但不順利，加上心理緊張才加重抵觸情緒。他強調，禮金早已退還給一對新人，只是男方拒認；而酒席等屬自願消費，不應由女方承擔。女方同意離婚，但拒絕高額退款，一切交由法院裁定。

疑患性厭惡障礙

內地律師指出，夫妻長期無性生活雖非法定離婚事由，但結合婚期短及未履行夫妻義務，足以證實感情破裂，法院多會准予離婚。至於禮金等退還問題，需視乎實際共同生活情況而定。

有醫學專家分析，女方的反應疑似患有「性厭惡障礙」。這是一種對性活動或思想產生持續、強烈憎惡的回避反應，常伴隨嘔吐、發抖等生理症狀。專家強調，這並非單純的「性冷淡」，而是心理因素主導的功能性障礙，伴侶應給予支持並尋求專業治療。