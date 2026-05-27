張家界天門山岩石脫落 落石位於無人區無遊客受傷｜有片

湖南張家界知名景區天門山天門洞日前發生山體落石意外，相關影片在社交平台流傳後引發公眾對景區安全的關注。涉事的張家界天門山旅遊股份有限公司昨日（26日）正式發表聲明，證實發生岩石脫落，惟強調事發地點遠離遊客範圍，並無造成傷亡。

落石距通道直線70米

據內地傳媒報道，景區發布情況說明，事發於本周日（24日）下午2時03分，天門洞後方山體發生表層岩石脫落。石塊最終墜落於洞口東南側下方的一處無人居住及活動的陡坡區域。經工作人員核查，落石地點距離遊客通道直線距離約70米，屬於遊客無法抵達的區域，故事件中並無任何遊客受傷。

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長年風化侵蝕所致

景區解釋指，是次落石面積約2平方米，經初步調查確認是因岩體長期受自然風化及雨水侵蝕所致。事發後，景區已即時排查周邊山體，目前未發現其他墜石隱患。

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天門山景區強調，一直以來均嚴格規範遊客在有安全防護設施的區域內活動，天門洞所有遊覽通行路段均已設置混凝土防護頂棚及隔離護牆，以充分保障遊客安全。景區表示，未來將持續開展常態化的山體岩體監測及隱患排查工作，確保遊客能安心遊玩。