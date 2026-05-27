Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張家界天門山岩石脫落 落石位於無人區無遊客受傷｜有片

即時中國
更新時間：14:40 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:33 2026-05-27 HKT

湖南張家界知名景區天門山天門洞日前發生山體落石意外，相關影片在社交平台流傳後引發公眾對景區安全的關注。涉事的張家界天門山旅遊股份有限公司昨日（26日）正式發表聲明，證實發生岩石脫落，惟強調事發地點遠離遊客範圍，並無造成傷亡。

落石距通道直線70米

據內地傳媒報道，景區發布情況說明，事發於本周日（24日）下午2時03分，天門洞後方山體發生表層岩石脫落。石塊最終墜落於洞口東南側下方的一處無人居住及活動的陡坡區域。經工作人員核查，落石地點距離遊客通道直線距離約70米，屬於遊客無法抵達的區域，故事件中並無任何遊客受傷。

相關新聞：瑪琉岩瀑布｜少女高空鞦韆墮崖慘死 業界揭亂象：無一個同類項目全完合規

長年風化侵蝕所致

景區解釋指，是次落石面積約2平方米，經初步調查確認是因岩體長期受自然風化及雨水侵蝕所致。事發後，景區已即時排查周邊山體，目前未發現其他墜石隱患。

相關新聞：泰山MMA｜睇日出爭位爆衝突 多人混戰滾落岩壁繼續開拖｜有片

天門山景區強調，一直以來均嚴格規範遊客在有安全防護設施的區域內活動，天門洞所有遊覽通行路段均已設置混凝土防護頂棚及隔離護牆，以充分保障遊客安全。景區表示，未來將持續開展常態化的山體岩體監測及隱患排查工作，確保遊客能安心遊玩。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
6小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
21小時前
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
22小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
8小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
1小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
23小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
8小時前