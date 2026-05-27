成都酒店衞生醜聞｜牙刷洗馬桶 毛巾當「萬能抹布」｜有片

四川成都市兩間知名連鎖酒店近日被內地記者「放蛇」踢爆存在嚴重衞生問題。有清潔工人竟使用客房的牙刷清洗馬桶，並以同一條毛巾擦拭馬桶後再擦漱口杯。涉事地區的相關部門高度重視，已即時約談酒店負責人責令整改，並將在全區開展酒店行業專項整治。

客用毛巾擦馬桶再擦杯

據內媒「都市頻道」報道，河南廣播電視台記者早前入住位於成都中和大道的維也納國際酒店一間直營店。辦理入住時，前台職員聲稱該店由總部直接管理，衞生要求極為嚴格。然而，記者在客房內安裝的鏡頭卻拍下令人作嘔的畫面：清潔工人在打掃時，竟使用客房提供的牙刷刷洗馬桶，更離譜的是，她用客房毛巾擦拭馬桶後，未經清洗便直接用同一條毛巾擦拭漱口杯。

有酒店被內媒曝光，清潔員用牙刷洗馬桶及漱口杯。 都市頻道

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此外，記者曾明確要求前台對杯子進行消毒及更換浴巾，前台雖答應並作記錄，稱打掃需約40分鐘。但鏡頭拍下清潔工人僅花7分鐘便完成「打掃」，不但沒有消毒杯子，連客房毛巾亦未有更換，僅是摺疊後便重新放回原處。

據悉，維也納國際酒店屬錦江酒店（中國區）旗下品牌。錦江酒店客服回應內媒查詢時堅稱，品牌堅持嚴格的衞生標準，將記錄並跟進相關情況。

有酒店被內媒曝光，清潔員用一條客用毛巾擦馬桶又擦漱口杯。 都市頻道

一條毛巾擦全房

除維也納酒店外，報道亦踢爆位於萃華路的「全季酒店」同樣存在嚴重衞生隱患。該酒店的清潔工人被拍到將客房毛巾當作「萬能抹布」，違反「一客一消毒」的規定，用同一條毛巾「一擦到底」清潔客房不同角落。

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當局介入責令整改並全區嚴查

針對上述曝光的醜聞，四川成都高新區商務文旅局及衞健局於25日發布聯合通報。當局表示高度重視事件，已組織相關部門趕赴涉事的中和大道維也納酒店及萃華路全季酒店進行核查，重點檢查客房清潔消毒、布草更換及從業人員操作規範。

通報指出，當局已約談涉事酒店負責人，責令其立即整改並全面落實內部衞生管理制度。下一步將根據調查結果嚴肅處理，並在全區範圍內開展酒店行業專項整治行動，強化監督檢查，以切實維護消費者的合法權益。