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西安阿伯地鐵疑偷拍拒刪片 遭年輕烈女兜巴星︱有片

即時中國
更新時間：21:54 2026-05-26 HKT
發佈時間：21:54 2026-05-26 HKT

陝西西安地鐵發生偷拍疑雲，有女乘客聲稱遭一名阿伯偷拍，要求對方刪片時，阿伯未有配合，年輕女乘客即一巴掌打下去，雙方一度糾纏。當地警方指，正在調查事件。

網民質疑打人違法

網絡近日熱傳一段拍於西安地鐵車廂的影片，顯示一名年輕穿灰裙女子，拉著一名阿伯，指控對方在偷拍，女子一直大聲質問阿伯「刪不刪、刪不刪」，阿伯則拿著手機，但似未配合要求刪除。

西安地鐵女乘客指控阿伯偷拍，疑要求刪片不果掌摑對方。抖音
西安地鐵女乘客指控阿伯偷拍，疑要求刪片不果掌摑對方。抖音
西安地鐵女乘客指控阿伯偷拍，疑要求刪片不果掌摑對方。抖音
西安地鐵女乘客指控阿伯偷拍，疑要求刪片不果掌摑對方。抖音
西安地鐵女乘客指控阿伯偷拍，疑要求刪片不果掌摑對方。抖音
西安地鐵女乘客指控阿伯偷拍，疑要求刪片不果掌摑對方。抖音
西安地鐵女乘客指控阿伯偷拍，疑要求刪片不果掌摑對方。抖音
西安地鐵女乘客指控阿伯偷拍，疑要求刪片不果掌摑對方。抖音

女子隨即揚起手一巴打下去，阿伯一呆後亦即還手，二人一度互有動作。之後女子在列車到站後，便拉著阿伯出月台，向地鐵職員指控對方偷拍。

相關新聞：上海地鐵︱女乘客怨遭「視姦」 大叔「看美女沒毛病」獲撐︱有片

「都市現場」向西安公安局地鐵分局查詢事件，獲覆已出警處理，正在調查中。

網民留言指，「到底拍了沒有，最重要的資訊沒說」、「不刪視訊人家扇你你就受著唄」、「全車沒一個人站出來幫助女生」、「只要拍得不是隱私部位，不盈利，就不犯法。只要不是正當防衛，掌摑犯法」、「打人事實確鑿拘留，公眾場合只要不是偷拍底褲，其他的都不算偷拍」、「她沒有執法權，憑什麼要給她看」、「哎呀，這段視訊也是偷拍的啊」。

 

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