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濕度100%︱武漢市民抽濕1.5小時儲4升水 「一出家門似被牛舔臉」

即時中國
更新時間：20:57 2026-05-26 HKT
發佈時間：20:57 2026-05-26 HKT

湖北武漢25日，出現極端潮濕天氣，濕度達100%，民眾在家開抽濕機，1.5小時便抽出4升水，有居民形容一出家門便像被牛舔臉一樣渾身「黐立立」。

抽濕機15日環比升500%

據極目新聞報道，武漢25日出現罕見的極端高濕天氣。居於白沙洲的陳新亮清晨起床即感到全身濕熱難耐，汽車駛出地下停車場後，車窗瞬間被水汽籠罩，視野一片模糊。一看手機，當時濕度達100%，「身上黏糊糊的，一直冒汗」。


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地鐵站地下及牆身也出現水珠，工作人員到沿途鋪地毯防止乘客滑倒。

網民紛紛留言，「大學宿舍的門在滴水，被子也是潮的」、「曬乾的衣服收的時候發現臭了」、「黏答答，心情也變差」、「這段時間天天下雨，呼吸的空氣裡面也是水」。

京東資料顯示，近15天，湖北省抽濕機、乾衣機等生活電器成交額環比提升近500%，其中武漢、荊州等地區的成交額更是超過600%，美的除濕機、格力幹衣機等爆款產品在京東的銷售量突破萬台。

 

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