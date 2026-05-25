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重慶特大暴雨3死17失蹤 武漢停課停業

即時中國
更新時間：08:43 2026-05-25 HKT
發佈時間：08:43 2026-05-25 HKT

內地中部省份持續大雨，水利部和中國氣象局昨晚聯合發布紅色山洪災害預警。重慶永川區前晚至昨晨遭遇極端暴雨，已導致最少3人死亡，17人失蹤。湖北亦迎來破紀錄雨量，有地區還有10級以上雷暴大風。武漢昨發布紅色預警，要求停止集會、停課、停業。

永川區轉移168人安置82人

重慶永川區最大雨量達296.6毫米，當局緊急疏散轉移168人，安置82人。國家發改委安排2000萬元人民幣支持重慶抗災。永川區政府辦工作人員告訴內地極目新聞說，轄區「茶山竹海」街道兩個村受災嚴重，有人失聯。茶山竹海是電影《十面埋伏》的取景地。

災情較重的重慶安溪村有民房被山洪損毀，居住在此的60歲周大爺表示，昨日凌晨兩點多，他在一樓睡覺時，接到妻子電話讓他趕緊撤離。他看到屋內積水已達膝蓋高，趕緊到二樓避險，又冒險從二樓陽台牽繩子逃生，落地時最深處洪水已齊腰。

暴雨範圍涵蓋多個中部省份，昨日主雨帶位於河南中南部到長江中下游，今日江漢、江淮等地降雨持續。湖北、安徽、河南等局地累計降雨量可達200至400毫米，接近或突破5月份極值。

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