遼寧婚宴火燭全場濃煙密佈 賓客以為乾冰特效險變「燒豬」︱有片

遼寧有酒店舉行婚宴期間，突冒出濃濃煙霧，賓客起初以為是製造舞台浪漫效果的乾冰，繼續落力拍掌搞氣氛賀新人，最終有人被煙霧嗆到，發現鼻孔滿是黑灰，才知是起火。奇葩的是酒店聲稱被造謠，拒絕承認有火警。

酒店拒承認失火

新郎「重走來時路」24日起分享多條短片，是24日他與妻子在盤錦市錦河酒店辦婚宴，在禮台與賓客互動時，突然飄出白色煙霧，全場也以為是婚宴公司製造的特殊效果，大家反而更落力拍掌，令現場氣氛更高漲。



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不過，隨著煙霧越來越濃烈，部份賓客感到很嗆人流眼淚，甚至發現鼻孔中滿是黑灰，才知不是乾冰產生的煙霧，是酒店起火導致，趕忙準備離開。

新郎不滿，酒店方面一直未有告知起火，疏散賓客，當他找酒店人員了解時，對方也沒有人解釋煙霧來源，「後來酒店的回覆說是後廚炒菜煙太大了，但我們鼻孔裡都是黑灰，這個解釋明顯不合理。」

新郎指，婚禮僅開始2分鐘，便因失火中止，後續酒店並未主動聯絡他，僅答應免除了當天婚禮的酒菜，其他損失則不予賠償。

盤錦市錦河酒店一名工作人員25日向極目新聞表示，24日酒店內並未起火，網上所發視訊屬於惡意宣傳，至於煙霧產生原因他表示拒絕透露。盤錦市雙檯子區消防大隊一名工作人員指，24日未接到涉事酒店報警。



