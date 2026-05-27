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山西沁源礦難︱最高檢掛牌督辦 爆炸瞬間畫面曝光︱有片

即時中國
更新時間：08:52 2026-05-27 HKT
發佈時間：08:52 2026-05-27 HKT

5月22日晚，山西長治市沁源縣留神峪氣體爆炸事故已造成最少82死、2人失聯。這是自2009年黑龍江鶴崗市新興煤礦發生瓦斯爆炸、造成104人遇難以來，中國17年來死亡最慘重的一宗礦難事故。最高人民檢察院對山西沁源煤礦爆炸重大責任事故案掛牌督辦，要求地方檢察機關對於事故主要責任人員，依法從嚴懲處。近日，有內地媒體公布爆炸瞬間的閉路電視畫面，據劫後餘生的工人描述，爆炸沖擊波將所有人撲倒，巷道內煙霧瀰漫，視線非常差。

井下暗藏秘道

根據井下生產錄影紀錄，留神峪煤礦爆炸時間為5月22日19時29分，爆炸瞬間打破井下作業的平靜。首批搜救人員發現，井下還有圖紙上沒有標示的隱藏巷道。多重不利條件疊加，不僅延緩了救援進度，還存在次生災害風險，對搜救人員安全造成極大威脅。目前救援仍在進行中。

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