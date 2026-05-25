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教師婚宴後酒駕亡 家屬向新人索償

即時中國
更新時間：09:12 2026-05-25 HKT
發佈時間：09:12 2026-05-25 HKT

內蒙古一名教師兩年前受邀出席同事婚宴，接連參與三場酒局過量飲酒後，深夜酒駕發生車禍身亡，死者家屬事後向新人及多名同飲者索賠逾40萬元（人民幣，下同）。法院裁定，死者須自行承擔9成責任，一眾被告因未盡安全保障義務承擔剩餘1成賠償責任。

案情顯示，2024年11月，教師王某受邀參加同事溫某的婚宴，中午婚宴期間已有飲酒。婚宴結束後，王某再獲學生邀約赴火鍋店續飲，當晚又出席婚禮主辦方安排的晚宴，持續飲酒至深夜。

法院裁定死者須承擔9成責任

王某離開晚宴後獨自駕車，期間車輛偏離車道撞上路邊樁柱起火，王某當場身亡。交警認定，王某酒駕違規駕駛，負事故全部責任。事後王某家屬將新婚夫婦及8名同飲者訴至法院，索賠各項損失合計40萬7322元。

家屬認為一眾被告明知王某整日持續飲酒、處於醉酒狀態，卻未及時勸止，亦未履行護送、通知家屬的安全義務，對王某死亡存在過錯。部分被告則辯稱自身無勸酒、灌酒行為，毋須擔責。 法院審理指出，王某作為完全民事行為能力人，明知酒駕危險仍執意駕車，是事故主因，自行承擔90%責任。新人作為婚宴組織者，同飲者參與多場酒局，明知王某醉酒卻未採取有效防護措施，存在疏忽過失。

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