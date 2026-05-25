神舟二十三號｜乘組順利進駐天宮「太空會師」 與神二十一乘組拍「全家福」

據中國載人航天工程辦公室消息，搭載首位港產航天員黎家盈等三名乘組人員的神舟二十三號載人飛船，在順利入軌後，於北京時間今日（25日）凌晨2時45分，成功對接太空站天和核心艙的徑向端口。整個交會對接過程歷時約3.5小時，過程精準順暢。

歷時3.5小時 成功對接天和核心艙

至北京時間今日清晨5時13分，在軌執行任務的神舟二十一號航天員乘組順利打開「家門」，熱烈歡迎遠道而來的神舟二十三號航天員乘組入駐中國太空站。隨後，兩個航天員乘組在艙內並肩拍下溫馨的「全家福」，共同向一直牽掛他們的全國人民報平安。

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據中國載人航天工程辦公室消息，神舟二十三號載人飛船於周日（24日）深夜成功發射升空入軌後，已於今日（25日）凌晨與太空站組合體完成自主快速交會對接。

發言人表示，神舟二十三號載人飛船進入預定軌道後，採取自主快速交會對接模式，於北京時間25日凌晨2時45分，精準且成功地對接於太空站天和核心艙的徑向端口，整個交會對接過程歷時約3.5小時。

在載人飛船與太空站組合體順利完成交會對接後，神舟二十三號航天員乘組包括指令長朱楊柱、駕駛員張志遠及首位港產載荷專家黎家盈，隨即從飛船返回艙順利進入軌道艙，準備進駐天宮。

兩乘組成功完成第八次太空會師 拍「全家福」報平安

至北京時間今日清晨5時13分，在軌執行任務的神舟二十一號航天員乘組順利打開「家門」，熱烈歡迎遠道而來的神舟二十三號航天員乘組入駐中國太空站。隨後，兩個航天員乘組在艙內並肩拍下溫馨的「全家福」，共同向一直牽掛他們的全國人民報平安。

這次歷史性會面，不僅寫下中國航天史上的第8次「太空會師」，更具特殊歷史意義的是，這是中國「天宮」太空站首次迎來由香港選拔、國家培訓的港產航天員進駐。按照任務計劃，兩個航天員乘組隨後將在太空站開展在軌輪換，展開一系列新階段的太空科研與日常運行工作。