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有片｜黎家盈升空前引吭高歌畫面曝光 三名太空人赴發射場合唱《歌唱祖國》｜神舟二十三號

即時中國
更新時間：02:49 2026-05-25 HKT
發佈時間：02:49 2026-05-25 HKT

搭載神舟二十三號載人飛船的運載火箭昨晚（24日）11時08分成功發射，升空任務圓滿成功。根據央視新聞微信號發放的影片，包括香港載荷專家黎家盈在內三位太空人，在酒泉衛星發射中心出席出征儀式後，乘車前往發射場期間，在車上齊聲高唱《歌唱祖國》，氣氛激昂。黎家盈更分別用普通話和廣東話發表「出征感言」，說：「中國空間站，我來啦！」

有關影片的標題為「踏歌而行 出征太空」。附文交代道，昨晚（24曰）8時16分，神舟二十三號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行；其後在前往發射場途中，三名航天員齊聲唱響《歌唱祖國》。

畫面可見，三位身穿航天服的太空人朱楊柱、張志遠和黎家盈，在車上引吭高歌，「五星紅旗迎風飄揚， 勝利歌聲多麼響亮； 歌唱我們親愛的祖國， 從今走向繁榮富強⋯⋯」高昂歌聲響徹車廂。

然後，三位太空人依次發表「出征感言」。朱楊柱表示感恩祖國，將全力以赴。然後輪到張陸遠，他說：「感謝祖國和人民的支持，我們一定不辱使命。加油！」

黎家盈壓軸，她笑容燦爛，看來十分興奮。她先用普通話說：「感覺良好，也感到了大家的熱情啦。」然後又用廣東話說：「中國空間站，我來啦！」

影片最後展示車隊在沙漠公路行駛的航拍畫面，顯示字樣：「領命出征 加油！」

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