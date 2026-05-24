「電雞」男翻車倒車 好心女救人唔夠力反重壓傷者︱有片

內地不時出現路上不敢救人，怕惹禍上身的情況。但近日有熱傳影片，有電動車司機炒車倒地，獲女途人仗義幫助，但女途人在抬起電動車期間力竭，自己連電動車一起重壓倒地男司機，被網民說事件既感動又好笑，「果然是往死裡救」。

此宗越幫越忙事件發生地點不詳，但影片自23日開始在網上熱傳，惹起關注。影片顯示，有一名男司機駕駛電動車失事，倒在地上。



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期間，一名女子駕著輕便的「電雞（電動單車）」駛過，見狀停車察看協助。女子落車走向倒在地上的電動車，企圖抬起扶正，救出男司機，但將車抬至一半力氣便不夠，電動車重新倒下外，女子也失重心跟著仆下，電動車連女子重重壓在地上的男司機身上。

網民紛紛留言，「本來（救人）是好事，但看著真的忍不住笑」、「這就是典型的：往死裡救」、「我服了，我在吃辣條，一笑嗆死了都」、「明顯是二次傷害。第一次傷身，第二次傷心」、「不是先扶人嗎？」、「大哥還沒死透」、「觸不及防的好人」。但也有人指出，類似情況應是先救人後扶車，懷疑影片是擺拍。