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極端天氣｜重慶永川特大暴雨 釀1死17失蹤 當局發橙色預警防山洪

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更新時間：11:15 2026-05-24 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-24 HKT

重慶永川防汛救援現場指揮部消息，重慶市永川區昨晚（23日）至今日（24日）早上遭受特大暴雨侵襲。因瞬時強降雨引發嚴重災情，目前已造成1人死亡，另有17人失蹤，當局正全力展開搜救工作。

短時間降雨量驚人 最大小時雨量破百毫米

綜合內媒報道，自5月23日晚上11時至24日早上8時20分許，永川區出現極端降雨天氣。其中，轄區內的茶山竹海街道災情尤為嚴重，在今日凌晨2時至4時期間，最大降雨量高達296.6毫米，最大小時雨量更達到103.6毫米。如此猛烈的瞬時強降雨，導致當地出現重大人員傷亡及失蹤情況。

重慶永川特大暴雨，出現嚴重水浸。 上游新聞
重慶永川特大暴雨，出現嚴重水浸。 上游新聞
重慶永川局地遭遇特大暴雨，出現嚴重水浸。北京日報
重慶永川局地遭遇特大暴雨，出現嚴重水浸。北京日報

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近日重慶市持續受降雨天氣影響。今日清晨5時，重慶市氣象部門已發布「暴雨橙色預警」，並同步發出次生災害預警。

當局預計在今日清晨5時至早上11時期間，重慶市內25個區縣的部分鄉鎮面臨小流域山洪災害的氣象風險，其中巴南、南川、涪陵、豐都及武隆的風險評估為「很高」。此外，重慶31個區縣的部分中小河流亦存在河水暴漲風險，包括北碚、兩江新區、合川、銅梁、大足、榮昌以及是次重災區永川的風險同樣被評為「很高」。氣象部門呼籲民眾持續關注預警信息，務必加強防範。
 

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