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神舟二十三號︱黎家盈戒零食但獨愛雞蛋仔 教乘組同伴講「唔使客氣」

即時中國
更新時間：14:04 2026-05-23 HKT
發佈時間：14:04 2026-05-23 HKT

香港成長的載荷專家黎家盈，即將飛離地球成功圓夢成為太空人，她在訪問分享，身為3孩之母，能夠克服嚴格的體能訓練，可能與她不吃零食有關，但強調，面對香港特產「雞蛋仔」仍會忍不住口。來自香港的她，又會教其他成員講地道廣東話。

因楊利偉築起太空夢

綜合內媒報道及23日記者會，43歲的黎家盈指，她的航天夢，與中國首名太空人楊利偉有很大關係。黎家盈指，小時候，因為楊利偉而對太空感興趣，她亦成功抓著機會、敢於追夢，終成為載荷專家。

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黎家盈說︰「楊師兄說他去跟華僑聊天的時候，有一個華僑跟他說，我們中國飛船飛得有多高，我們中國人的頭就可以抬得有多高。這句話說起來挺感動的，我都忍不住掉眼淚了。4月份的時候，我們真的要拍定妝照的時候，那個感受就很不同了，差不多真的要上天了，也挺不真實的。但心裡也是充滿了榮幸，也很開心。很多人都讓我要好好拍一下香港，這我會好好記住。」

極端疲憊情急便爆廣東話

黎家盈雖然是警隊出身，但在接受太空人嚴格又密集的訓練時，也大感吃不消，當中最極限考驗她的，是連續72小時的睡眠剝奪實驗。

在極端疲憊的狀態下，黎家盈發現自己的母語便會脫口而出，和組員說起廣東話來。

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身為3孩之母，最終能通過最嚴格的體能訓練，黎家盈歸功於可能自己不吃零食的健康飲食習慣，不過，她隨後又即「自首」，對於香港特式小食「雞蛋仔」是零抵抗力。

她又在受訓過程中，與組員互教互學各自的方言，將香港的「唔使客氣」、「唔該晒」發揚光大，黎家盈自己也學了不少地道東北話，「可不咋地」、「咔咔的」說得朗朗上口。

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在23日早上的記者會上，黎家盈以帶港式口音的普通話，回答《星島新聞集團》記者郭詠欣提問，強調香港的獅子山精神與載人航天精神相通，寄語香港青年，夢想不遙遠，也不分出身，每個人都可以綻放自己的光彩。

最後，黎家盈還特別用廣東話在中外傳媒面前說：「多謝大家的支持和關心，我會好好加油。大家一起努力，一定會有更好的明天。」

 

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