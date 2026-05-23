武漢6歲童玩DIY蠶絲被 家中養1.2萬條蠶蟲阿媽超崩潰︱有片

湖北武漢有6歲孩童，忽發奇想，要DIY做一張蠶絲被出來，於是在網上購入蠶卵，在家中孵化出1.2萬條蠶蟲，每日消耗約20公斤桑葉餵飼，家中搖身一變成為蠶房，累得母親也大叫崩潰：「養蠶養到想報警」。

日採15公斤桑葉

網民「牛奶泡麵」上傳多條影片，分享其6歲兒子在家中養蠶情況，聲稱「養蠶養到想報警！30斤（約15公斤）桑葉一天，再不結繭我要扔河裡了，小蠶寶寶已經肥到紙盒都壓塌了，客廳都是手工做的蠶房子，每天喂三四十斤桑葉！我像個桑葉販子一樣狼狽扛貨，蠶寶寶們白白胖胖吃得嘎嘎香，一邊吃一邊拉，我一邊害怕一邊收拾一邊崩潰……」。

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內媒「橙柿互動」18日聯絡上該網民阮女士，她透露，養蠶並非學校功課，是自己給兒子玩的。她指，去年已經有養蠶，自製蠶絲扇。今年兒子表示想做一張蠶絲被，於是在網上買了1萬顆蠶卵，連同去年剩下的，在家中孵化了1.2萬條蠶蟲。

蠶蟲不斷長大，食量也節節上升，高峰時一天要15公斤，「方圓十公里以內的桑樹都是我的目標，附近湖邊也有很多荒地桑樹，一天得摘3、40斤（20公斤）桑葉。」

阮女士指，家中面積約900呎，所有蠶蟲也放在客廳，用廢棄紙盒，搭建出多層蠶架，最高達1.2米，還在客廳與牆面分別建置了蠶房與繭房。

蠶蟲自5月14日開始，陸續結繭，目前超過5000多個，兒子放學後，首要任務便是餵食、清理與統計蠶繭。

阮女士透露，新鮮蠶繭需先用開水煮過以去掉蠶蛹與膠質，該程序由丈夫負責；用手工方式一張張拉製蠶繭。

網民紛紛表示，「這年代家長們對孩子寵是真寵」、「還好我兒子沒說想給自己做一台EUV光刻機」。