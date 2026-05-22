緬北四大家族︱魏家涉電騙案泉州開審 涉款逾¥24億致兩中國公民死亡

福建省泉州市中級人民法院於本月19日至22日，一審公開開庭審理緬甸果敢「四大家族」之一魏氏家族成員魏懷仁、廖景芳、康敏等，以及關連被告陳大衛、熊恆星等人的特大犯罪案件。眾被告被控詐騙、故意殺人、敲詐勒索等多項罪名，涉案電騙金額高達24億元人民幣。

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據央視新聞報道，泉州市人民檢察院起訴指控，自2019年起，以被告人魏懷仁為首的犯罪集團，利用魏家在緬甸果敢地區的軍政影響力，透過自建及合作開發等多種方式，在當地先後設立多個犯罪園區。該集團招攬並吸引「金主」入駐，並提供武裝庇護，針對中國境內公民實施大規模電信網絡詐騙。

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檢控資料顯示，該集團涉及的詐騙數額超過24億元人民幣。此外，案件中亦涉及多宗嚴重暴力及跨境犯罪，包括造成兩名中國公民死亡的故意殺人罪、組織他人偷越國（邊）境及敲詐勒索等。檢察機關已提請法院以詐騙罪、故意殺人罪等多項罪名，追究魏懷仁及陳大衛等人的刑事責任。

庭審期間，檢察機關出示了相關證據，被告人及其辯護律師進行了質證，控辯雙方亦充分發表意見。法庭在各被告人進行最後陳述後，宣布休庭並擇期宣判。多名人大代表、政協委員、家屬及各界群眾代表均到場旁聽。