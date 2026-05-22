神舟二十三號︱救助隊最後演練緊急撤離 確保航天員安全

神舟二十三號載人飛行任務，將於日內升空，香港是否有航天員參與，備受外界關注。升空前最後階段，各單位加強演練準備，其中負責飛船發射前航天員應急避險、緊急撤離等航天員救助隊，亦進行最後衝刺，確保航天員百分百安全。

央視報道，20日，甘肅酒泉衛星發射中心發射區各單位舉行全系統合練，航天員救助隊亦是其中一個單位，他們在擬真的場景中，演習航天員遇險時的救援，包括迅速穿上防護裝備，熟悉操作逃逸滑道和防爆電梯，模擬塔架緊急避險，有序疏導轉移。



相關新聞：神舟二十三號｜發射場區演練完成 首位香港太空人備受關注

酒泉衛星發射中心人員張致旭表示，已全流程、全要素、多級備用的撤離演練，「反覆打磨每一處保障細節，熟練掌握多種撤離保障方式，所有訓練和預案都是萬全儲備、備而待用，目的是建構安全保障體系百分百保障航天員安全。」

為全面防範安全風險，航天員救助隊搭建起塔架首輪避險和避險室二次撤離的完整安全保障，兩組塔架撤離方案分別為逃逸滑道備用撤離以及防爆電梯備用撤離，在常態化塔架避險待命基礎上，預設避險室二次撤離流程，互為補充，實現有序、安穩的人員避險轉移。

張致旭表示，「全體隊員已完成多輪次專項合練和全流程推演，所有人員、裝備、預案已全部處於最佳備戰狀態。」

值得注意的是，官方早前公布的神舟二十三號專屬任務標誌被指暗藏「香港密碼」。標誌中融入形似香港市花洋紫荊的五瓣紋樣，以及象徵女性太空人的「仙女」形象，被廣泛解讀為來自香港警隊的女載荷專家黎家盈，極有可能成為乘組一員。

如黎家盈獲選執行任務，將是香港首位，中國第4位升空的太空人。