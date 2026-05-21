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神舟二十三號｜發射場區演練完成 首位香港太空人備受關注

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更新時間：12:41 2026-05-21 HKT
發佈時間：12:41 2026-05-21 HKT

神舟二十三號載人飛行任務全系統發射演練昨日（20日）在酒泉衛星發射中心圓滿完成，全面檢驗了各系統間的協同配合與應急處置能力。據悉，這是發射前規模最大、綜合性最強的一次實戰化演練，全程模擬發射當日從太空人進艙至倒數點火的全流程。目前，發射場設施狀態穩定，正等待合適的發射窗口，準備擇機升空。

新一代實時數據處理系統首度應用

央視新聞報道，今次任務將首次應用酒泉衛星發射中心自主研發升級的「新一代實時數據處理系統」。新系統將多套軟件整合，實現集中調度，猶如一個智能中央控制台，令所有數據能於單一平台並行處理，大幅提升系統穩定性、資源利用效率及響應速度，以適應未來中國航天高密度的發展態勢。

相關新聞：中國觀察：5月24日迎來首位香港太空人？

本周日為最佳發射窗口 

隨着船箭組合體轉運至發射區，網絡上對發射時間的討論日益熱烈。多名航天愛好者及科普博主結合歷次發射規律與軌道數據推算，普遍認為本周日（24日）晚上11時左右為最佳發射窗口。

任務標誌暗藏「香港密碼」

值得注意的是，官方早前公布的神舟二十三號專屬任務標誌被指暗藏「香港密碼」。標誌中融入形似香港市花洋紫荊的五瓣紋樣，以及象徵女性太空人的「仙女」形象，被廣泛解讀為來自香港警隊的女載荷專家黎家盈，極有可能成為乘組一員。若消息屬實，黎家盈將成為歷史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後，中國第4位升空的女性太空人，這無疑將成為香港融入國家航天發展的重要里程碑。

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