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深圳暴雨｜深中通道慘變「海底隧道」氣象部門：局地或出現龍卷風｜有片

即時中國
更新時間：12:17 2026-05-21 HKT
發佈時間：12:17 2026-05-21 HKT

深圳市氣象台於今日（21日）上午10時29分，對珠江口、深圳灣、南山區（南頭、南山、招商街道）及寶安區（西鄉、新安、航城街道）發出雷雨大風橙色預警信號。氣象部門預計，未來兩小時內上述區域將出現強雷雨天氣，伴有短時強降水及8至10級陣風，局地可能出現龍捲風。

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深圳當局呼籲市民迅速落實防風、防雷電措施，立即停止戶外活動及作業。據官方通報，深中通道曾出現雨水倒灌及積水情況，相關路段一度受影響。目前積水已成功排出，深中通道已恢復正常通行。

目前，深圳全市正處於分區暴雨橙色、雷雨大風橙色、其餘地區暴雨黃色及全市雷電預警信號生效中。氣象部門表示，降雨雲團正自西向東移入並影響深圳市，提醒市民密切留意天氣變化，做好防雨、防風、防雷措施。

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