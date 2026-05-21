普京訪華｜中俄聯合聲明點名譴責特朗普「金穹」計劃 批大幅提升外空衝突風險

新華社報道，中國和俄羅斯5月20日發表關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明。聲明中，中俄兩國元首罕有地採取極其強硬的措辭，點名譴責美國總統特朗普（Donald Trump）推行的「金穹」（Golden Dome）導彈防禦系統計劃，直指該項目全盤否定了國際戰略平衡的核心原則，正將外太空「武器化」，對全球安全造成嚴重破壞。

新華社報道，應中華人民共和國主席習近平邀請，俄羅斯聯邦總統普京於2026年5月19日至20日對中華人民共和國進行國事訪問。兩國元首在北京舉行正式會談，並共同出席2026－2027年「中俄教育年」開幕式。中華人民共和國國務院總理李強同俄羅斯總統普京舉行會見。

《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明》涵蓋經貿、基礎設施和民間交流等合作領域。其中談到國際局勢方面，雙方指出，某些核武器國家和其盟友在境外部署陸基中短程導彈的計劃和行動對其他核武器國家構成威脅。令人關切的是，相關導彈飛行時間短且適用於高精度大規模打擊位於其他核武器國家境內的重要關鍵設施和目標。與此同時，某些軍事同盟和集團內的核武器國家以及非核武器國家實施「主動抑制發射」、「深度精準打擊」、「殺傷鏈」、「反擊能力」等戰略，實行先發制人、預防性導彈打擊，對敵人進行斬首、解除武裝，類似的行為是嚴重的不穩定因素，對被打擊國家構成戰略威脅。雙方對此種破壞地區穩定與全球安全的挑釁行為表示強烈譴責，將聯手應對。

雙方認為，美國「金穹」計劃旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，抵禦包括任何「勢均力敵」對手的所有導彈從發射前準備到飛行所有階段的威脅，對戰略穩定造成顯著破壞。該計劃全盤否定了戰略進攻性武器與戰略防禦性武器之間相互聯繫的不可分割性這一維護戰略穩定的核心原則，大幅提升外空衝突風險，將外空武器化並使之成為武裝對抗場所，違反《關於各國探測及使用外空包括月球與其他天體之活動所應遵守原則之條約》（即《外空條約》）和平利用外空的宗旨目標，導致局勢雪上加霜。

雙方反對在外空放置任何武器、對外空物體使用或威脅使用武力，或利用外空物體使用武力，反對個別國家將外空用於武裝對抗的企圖，反對開展旨在謀求軍事霸權和將外空界定為「作戰疆域」的政策。因此，雙方指出，研究、實行天基攔截的美國「金穹」導彈防禦系統對國際安全造成嚴重的消極影響。雙方強調，該計劃極大地增加外空武裝衝突的風險，助長在外空放置武器的行為並使武裝衝突波及外空，促使對外空物體使用或威脅使用武力，或利用外空物體使用武力，背離《外空條約》中規定的和平利用外層空間之宗旨目標。

雙方對部分名義上的歐洲無核國家發表的帶有擁核傾向的聲明表示關切，呼籲國際原子能機構予以密切關注並確保對此類國家的核材料及行為進行應有的監管。

雙方堅決呼籲有關核武器國家及其無核盟友盡快廢除其國家間「核共享」、「延伸威懾」等破壞穩定性的安排，在國家與集體安全政策中採取必要措施，不在其軍事同盟內複製新的「核共享」、「延伸威懾」安排。

雙方一致認為，美國、以色列軍事打擊伊朗，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞中東地區局勢穩定。強調衝突當事方應盡快重返對話談判軌道，防止戰火蔓延和外溢。呼籲國際社會秉持客觀公正立場，推動局勢朝緩和方向發展，共同捍衛國際關係基本準則。

雙方主張實現加沙持久停火，認為這有助於維護局勢長期穩定、向所有需要的人提供暢通無阻的人道主義準入。雙方確認應在公認的國際法基礎上、以「兩國方案」為中心，全面公正持久解決巴勒斯坦問題，建立獨立、繁榮、領土完整的巴勒斯坦國，同以色列和平、安全共處。

雙方支持敘利亞維護國家主權、獨立、統一和領土完整，認為敘利亞過渡政府應堅定反對一切形式的恐怖主義和極端主義。