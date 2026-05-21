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普京訪華｜中俄簽署42份合作文件 「西伯利亞力量2號」達總體共識

即時中國
更新時間：01:48 2026-05-21 HKT
發佈時間：01:48 2026-05-21 HKT

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京周三（20日）在北京舉行高層會談。俄羅斯官方媒體隨後透露，兩國在會上展示出緊密的戰略盟友關係，一口氣簽署了42份涵蓋多個範疇的雙邊文件。其中，備受國際關注的跨國能源工程「西伯利亞力量2號」天然氣管道專案，雙方已正式達成總體共識。

簽署聯合聲明 倡導多極化世界體系

據俄羅斯衛星通訊社報道，在中俄首腦的親自見證下，兩國最高層簽署了多份重磅政治宣言。其中包括《中俄關於進一步加強全面夥伴關係和戰略協作、深化睦鄰友好合作關係的聯合聲明》，以及《關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明》。

 

報道指，在全球地緣政治格局更迭的當下，兩份文件旨在進一步鞏固中俄在國際事務中「抱團」的協作關係，共同抗衡西方的地緣壓力。

2600公里管道定案 經蒙古年輸500億立方米氣

在能源合作方面，路透社引述克里姆林宮消息指，中俄雙方已就「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管道的建設路線與方式達成了總體共識。

該大型能源基建項目的具體細節如下：

管道規模： 管道全長達 2,600 公里，計劃穿越蒙古國。

預期運力： 專案落成後，預計每年可向中國穩定輸送高達 500 億立方米的天然氣。

待定細節： 儘管已達成總體共識，但由於涉及龐大的商業利益，雙方目前仍就「定價機制」等關鍵商務細節進行密切協商，因此尚未敲定專案正式動工及實施的時間表。

目前，中俄之間主要依賴現有的「西伯利亞力量」天然氣管道進行能源輸送，其年輸氣量已超過 380 億立方米。

路透社的報道稱，自俄烏衝突爆發後，俄羅斯受到西方國家的嚴厲經濟制裁，失去多個歐洲傳統大客戶。在此背景下，「西伯利亞力量2號」專案的推進，對莫斯科具有舉足輕重的戰略與經濟意義。

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