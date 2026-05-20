柳州5.2級地震｜清晨再有3.6級極淺層地震 蛋糕店借災推銷捱轟

廣西柳州柳南區周一（18日），兩次發生5.2級極淺層地震，震級逼近該區近300年來的歷史極值，造成2人死亡及多棟房屋倒塌。周三（20日）早上8時13分，柳南區再發生3.6級餘震，震源深度同樣是8公里。

市監局立案調查

震央位於柳南區洛滿鎮，距離柳南區城區14公里，柳州市城區18公里。地震災害情況正在進一步了解當中。有網民指，在南寧也有震感，坐在沙發上感覺到左右搖晃。

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此外，桂林「周苿ZHOUMO甜品蛋糕店（毅峰路店）」，在地震發生後，於19日發布的推銷文案中，有「比520更早到來的，是柳州5.2級地震的震動」字句，被指是消費災民，引起網民強烈不滿，斥該店利用地震災難推銷。

網民留言指，「一點『人』的良心都沒有」、「沒事，已嚴肅助力520個差評」、「還是停業整頓來的實在」、「這種店不倒閉，大家都有責任」、「人血饅頭好吃吧」。

桂林市七星區市場監督管理局20日指，已關注到事件，已查實輿論反映的涉事蛋糕店存在借柳州地震災情進行商業行銷的行為。目前，已對涉事主體立案調查，依法規進行處理。

涉事蛋糕店則發聲明，就該店用柳州地震行銷道歉，表示已在第一時間刪除了相關內容，並真誠接受所有批評。