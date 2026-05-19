暴力解壓︱供任意拉址、灌水、劏肚 「娜塔莎」娃娃被批宣傳手法不良

內地再有商品惹來擦邊、意識不良爭議。一款標榜解壓的「娜塔莎Natasha」娃娃在網絡爆紅，因其超強的伸延性，被打出「養娃不如捏娃」、「耐造抗揍」的口號，遭人任意暴力拉扯、灌水、壓扁，被質疑將「嬰兒」做成暴力解壓的玩具，會扭曲年輕人認知。

宣傳隨時隨地發洩出火

據《新京報》報道，「娜塔莎」娃娃的興起，最初是網民面對家人逼婚，將娃娃當嬰兒「養」，之後有人將「娜塔莎」砸扁在地走紅，觸發年輕網民不斷開發對待「娜塔莎」的暴力手法，包括極限拉扯、壓扁、灌水撐爆、劏肚等等。



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不少直播主推銷該款玩具時，也強調暴力解壓，展示娃娃的「耐造抗揍」能力，「隨時隨地發洩、出火兒。」

標榜暴力外，商販在宣傳該玩具時，往往又涉嫌色情「擦邊」，例如「娜塔莎」的手放入內褲、將內褲提到肩膀上，甚至撕開娃娃內褲露出臀部。

報道指，該款玩具火紅後，線上線下銷售極佳，北京百榮世貿商城玩具城有商戶表示，「娜塔莎」經常缺貨，有行家每箱百件日售十箱。



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學者：或誘發對真嬰兒施暴

北京師範大學新聞傳播學院院長、未成年人網絡素養中心主任方增泉指，將嬰兒形態玩具與「養娃不如捏娃」等話術掛鉤，是引導用戶通過物理揉捏獲得快感，容易誘導青少年將嬰兒視為可供發洩的客體，長遠可能削弱青少年對真實嬰兒的同情心與保護欲，甚至誘發對他們施暴的衝動。

復旦大學新聞學院傳播學系教授鄧建國則指出，情況反映解壓已從感官刺激升級為「對擬人化對象的模擬暴力」。

在平台「馬太效應」的流量分配下，一些小眾、畸形的低質量內容被放大，恐讓參與者在潛意識中對真人做出類似行為。