全國多地暴雨｜貴州山泥傾瀉吞噬3民居 七旬翁疑遭活埋｜有片

貴州省都勻市自周一（18日）早上至今日（19日）清晨遭遇特大暴雨侵襲。其中綠茵湖街道斗篷山一帶的降雨量高達310.4毫米，極端天氣引發嚴重山泥傾瀉，造成斗篷山村內3棟房屋被完全掩埋、1棟嚴重傾斜，目前一名70歲老翁懷疑被困泥石之下。

道路中斷 村支書跑步回村救援

據內地媒體《新京報》報道，綠茵湖街道辦事處指出，受暴雨及山泥傾瀉影響，通往斗篷山村的道路出現多處塌方，導致救援車輛無法通行，該村駐村第一書記需徒步奔跑入村了解災情。

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當局目前已緊急派遣工作人員攜帶衛星電話，徒步趕赴現場展開救援。惟災區位處深山且通訊網絡惡劣，信號持續不佳，具體的救援進展及實際傷亡情況，仍有待當局進一步核實。

據央視新聞和新華社消息，5月17日8時至18日8時，中東部地區出現大範圍強降雨，全國628個氣象站出現大暴雨，40個氣象站出現特大暴雨，81個國家級氣象站降水量突破月極值，2個國家級氣象站降水量突破歷史極值。