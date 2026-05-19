全國多地暴雨｜湖北宣恩汛情3死4失蹤 湖南石門1死2未尋回

5月15日起至19日，內地中東部遇入春以來最大範圍的一次降雨，北方地區迎來今年首次較強降雨。中央氣象台5月19日上午6時發布暴雨黃色預警：預計，5月19日8時至20日8時，江南北部和西部、貴州東部和南部、華南中西部等地部分地區有大到暴雨，其中，湖南西南部、貴州南部、廣西北部、廣東中部等地部分地區有大暴雨（100至180毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30至50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

據新華社消息，5月17日至18日，湖北省恩施州宣恩縣沙道溝鎮白水河村上游普降大到暴雨，最大降雨量達292.6毫米。截至目前，災情已造成3人死亡、4人失聯，287人緊急轉移。災情導致河水暴漲，白水河村沿河區域多處房屋被淹、部分房屋倒塌、道路通信中斷。

5月17日7時起，湖南石門縣遭遇極端強降雨天氣，防汛Ⅱ級應急響應掛起，18406人已緊急轉移安置。截至5月18日晚7時，雨災已造成1人死亡、2人失聯。