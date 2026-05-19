陝西男揭妻出軌心軟未離婚 養雙胞胎2年始知3女兒全非親生

陝西有男子在與妻育有一女後，發現妻子出軌，提出離婚時，對方以已懷有男子的雙胞胎，成功得到丈夫原諒。不料，人妻誕下孖女後，依然偷食成性，丈夫起疑後與3名女兒驗DNA，揭發全部不是親生。不過，戴綠帽多年的男子，仍希望能扶養「大女兒」。

大女兒意外爆母出軌

據河南電視「小莉幫忙」報道，陝西的李先生（化姓）反映，他2017年認識妻子，拍拖四個月結婚，2018年9月大女兒出生。

2024年，大女兒無意間說了母親與一陌生男子帶她去水世界遊玩，母親與男子玩得無形時，更險些讓自己溺水，令李先生起疑。

數天後，李先生父親在街上看到媳婦與陌生男子逛街。李先生強行查看妻子手機發現，「從手機上查到她打車去酒店開房的行程，以及看到她給別的男人買衣服的記錄，從行車記錄儀上發現妻子和陌生男人約會、打電話……」。



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深信已被戴綠帽的李先生，當時提出離婚，但妻子即取出一份超聲波檢查報告，指已懷上李先生的雙胞胎，救取李先生原諒。李先生一時心軟，決定給妻子一次機會。

孖女出生後，以為生活可以重回正軌的李先生，卻在今年4月，發現妻子常常拔掉家中CCTV電源線，二人爭吵後，妻子即帶著大女兒離家出走。

冀撫養大女兒免影響成長

同時間，李先生偶然看到「江西男子結婚16年3個孩子均非親生」的新聞，越想越不妥下，於是為3名女兒做了親子鑑定，結果3名女兒全是他人孩子。

李先生妻子至今沒有出面解釋事件。但李先生表示，希望能獲得大女兒的撫養權，讓孩子能夠得到妥善安置，不願意讓孩子因此受到影響。

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內地律師席軍旗表示，如果該男子所述屬實，女方婚內出軌並隱瞞三名子女非男子親生的事實，構成欺詐性撫養，男方可依法提起親子關係否認之訴，同時有權提起離婚，可主張返還多年來支出的撫養費、鑑定費等，還可以要求女方承擔精神損害賠償，分割夫妻共同財產時，可要求法院對過錯方少分或不分。