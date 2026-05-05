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山東「接盤俠」｜老婆頻發細仔相予陌生男 驗DNA驚揭3仔女2個非親生

奇聞趣事
更新時間：07:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-05 HKT

山東一名男子近日遭遇人生中最沉重的打擊！據內媒《河南民生頻道》報道，該名鍾姓男子與妻子結婚12年，並育有三名子女，家庭生活一直美滿。豈料，他早前無意中發現妻子與陌生男子的曖昧對話，繼而揭發驚天秘密：家中三個孩子，竟然有兩個都與他毫無血緣關係，連當初「奉子成婚」的長子亦非親生，令他徹底崩潰。

親子鑑定揭「綠帽」慘案

報道指，鍾先生與妻子於12年前在婚禮上擔任伴郎伴娘時認識，不久後女方告知懷孕，兩人便於2014年「奉子成婚」。婚後，他們先後在2015年誕下長子，2017年誕下二女，並於2022年再添一名幼子，在外人眼中是幸福的五口之家。

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然而，去年4月，鍾先生偶然看到妻子的手機，發現她頻繁地將細仔（小兒子）的照片傳給一名陌生男子，對話中更提及「領回去」、「要學費」等可疑字句。疑心頓起的他，隨即帶細仔進行親子鑑定，結果證實並非親生！

鑑定未出 妻子已離家出走

在得知鑑定結果前，其妻子曾瘋狂致電他上百次，但他均未有接聽。其後，妻子更直接離家出走，至今失聯。

為了查明真相，心碎的鍾先生再帶著大仔及二女兒進行鑑定，結果卻是再一次的晴天霹靂——大仔同樣與他沒有血緣關係，意味著12年前的所謂「奉子成婚」根本從一開始就是個騙局。三個孩子當中，只有二女兒是他的親生骨肉。

盼討扶養費

鍾先生痛心地表示：「三個孩子兩個不是我的，這十幾年的付出算什麼……」他直言十多年的感情完全錯付，目前只希望能討回多年來為別人養育孩子的扶養費。
 

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