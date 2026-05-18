蛇出沒注意︱深圳5月以來頻傳蛇咬人 一文睇清高危時段及衣著
更新時間：11:50 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:50 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:50 2026-05-18 HKT
深圳踏入5月以來，不斷有民眾遭到蛇咬傷，部份是毒蛇，有醫院指5月至今，每日最少接診2-3宗被蛇咬的傷者。醫生提醒，傍晚、凌晨，要避免走近草叢、綠化帶，特別是避免穿著拖鞋、涼鞋，以免被蛇咬。
有醫院日收2-3蛇咬人個案
據廣東電視台報道，深圳今年5月的毒蛇咬人事件激增，多間醫院每日均接收到被蛇咬的傷者。
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深圳中醫院急診科副主任李成賓表示，5月以來，醫院每日都接收到2-3宗被蛇咬傷患，蛇傷患者有上升趨勢。
一名在17被蛇咬的傷者張先生表示，他於居住的屋苑樓下散步時，走著走著感覺腳後跟被什麼東西咬到了，一看是一條蛇，於是立即用手機把全身青色的蛇拍下，然後去求醫，目前正在康復中。
傷人個案竹葉青蛇佔六成
李成賓指，隨著氣溫升高，深圳已開始蛇類出沒高發期。
據「第一現場」指，在深圳咬傷人的蛇類中，六成以上是竹葉青蛇。70%以上事件發生在小區綠化帶、公園草叢、落葉堆及電動車停放區。例如寶安區一女子踩中竹葉青被咬，腳部腫脹兩週才恢復。
李成賓提醒，傍晚至凌晨，是被蛇咬的高危時段，民眾應避免走近，特別是穿著涼鞋、拖鞋者，遇到蛇時更易被咬傷。
如不幸被蛇咬傷，傷者應立即遠離現場，在可能情況下拍攝咬人蛇的種類，便於對症治療。傷者亦切忌奔跑，儘快到有抗蛇毒血清的醫院求診。
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