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柳州5.2級地震︱夫妻證遇難1人仍失蹤 靈犬震前40秒狂吠救全家︱有片

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更新時間：10:46 2026-05-18 HKT
發佈時間：10:46 2026-05-18 HKT

廣西柳州市柳南區18日凌晨發生5.2級地震，造成最少13棟房屋倒塌、3人失蹤，逾7000居民要緊急疏散。當地抗震救災指揮部18日早上證實，其中2名失蹤夫婦已死亡，目前仍搜救另一失蹤者。有災民透露，家中飼養的柴犬在地震前40秒狂吠，令全家人及早逃出空地零損傷。

7棟自建房倒塌

新華社18日報道，指柳州抗震救災指揮部消息，截至18日早上8時14分，救援人員在柳南區太陽村鎮太陽村社區現場，救出2名被困者，經醫務人員確認已失去生命體徵。

死者分別為63歲男性藍某，及其53歲妻子藍某鸞。剩餘1名失蹤者目前全力搜救中。


相關新聞：廣西柳州5.2級地震3人失聯 逾7000人疏散 13棟房屋倒塌

地震中，倒塌的主要是建於該鎮沿街的自建房，太陽村鎮7棟自建房已倒塌，部份房屋被震裂。這次地震，柳州、南寧、桂林、貴港、梧州、河池、來賓等城區均有明顯震感。

有災民在網上透露，地震前40秒，家中的柴犬突然狂吠，令全家人提早察覺有異，當地震一來，全部能第一時間逃生，僅用20秒便全部移至室外躲避，免受房屋倒塌的危險。

太陽村村民黃女士向中新社指，地震時正在睡覺，被母親喊聲驚醒，趕緊逃出。她家沒有人員傷亡，但發現前面一排房子都倒了，許多鄰居也紛紛跑出家門。

柳州市市民廣場附近，大批民眾聚集，在廣場上搭起帳篷避險，周邊道路停滿了汽車。

柳州市民劉所菊說，她在睡夢中被地震搖醒，「看見風扇不停搖晃，趕緊穿好衣服下樓」。市民黃女士則表示，5月17日已感受到多次地震，這次5.2級最強烈。「全家人都被晃醒了，很害怕，現在帶著帳篷打算今晚睡廣場上。」

據廣西地震台網正式測定，此次地震發生於18日00時21分，震中位於柳州市柳南區太陽村鎮(北緯24.38度，東經109.26度)，震級5.2級，震源深度8公里。

 

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