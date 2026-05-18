廣西柳州5.2級地震3人失聯 逾7000人疏散 13棟房屋倒塌

廣西柳州市柳南區周一（18日）凌晨發生5.2級地震，截至當日凌晨4時，事故已造成13棟房屋倒塌、3人失聯，另有4人送院治理，均無生命危險，當局已緊急疏散7000多名居民。

中國地震台網測定，地震於18日凌晨0時21分發生，震央位於柳南區（北緯24.38度、東經109.26度），震源深度8公里。其後附近地區再先後發生5次2.2級至3.2級地震。

地震發生後，柳州市抗震救災指揮部第一時間啟動緊急應變，迅速統籌調度應急、公安、消防救援、自然資源、住建、交通、電力、水務以及民兵隊伍等救援力量，組織開展人員搜救及群眾轉移工作，對轄區房屋建築安全、供水供電系統、交通幹道、橋樑、礦山及地質災害隱患點開展。

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國務院抗震救災指揮部辦公室、緊急管理部對廣西柳州市柳南區5.2級地震啟動國家地震災害四級緊急應變，派遣工作小組緊急趕赴當地指導抗震救災工作。

目前當地已調派消防救援力量51輛車、315人前往震中區域搜救失聯人員。目前震區通信、供電、供水、供氣及道路交通大致維持正常運作。