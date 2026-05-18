廣西柳州市5.2級地震 天文台：超過十名市民報告 震動維持數秒

香港天文台今日（18日）凌晨零時許公布，地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震。據香港天文台的初步分析，18日(星期一)上午12時21分中國廣西發生一次 5.2級地震，震中位於北緯24.36度，東經109.26度附近，即南寧之東北偏北約190公里(即距離香港之西北偏西約550公里)，震源深度約10公里。

香港天文台接獲超過十名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II (二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。

據美國地質調查局資料，廣西柳州市西北24公里，凌晨零時21分發生5級地震，震源深度10公里。