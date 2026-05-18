中國觀察：特朗普晚宴致辭 棄即興吹暖風

特朗普過往的演講，素以隨性即興著稱，張口就來。但此次他在北京的歡迎國宴致辭，通篇講話結構嚴謹、史料扎實、層層遞進，明顯是一篇經過精心打磨的正式外交文稿。國宴期間，他更被拍到多次打開自己的講稿看重點做準備。

大談中美共同價值

這篇演辭最大亮點是刻意跳出中美的博弈及意識形態分歧，改為梳理中美250年的文明淵源。從1784年美國商船首抵中國、華人古稱美國人「新來的人」，到美國開國元勛富蘭克林刊載孔子箴言、美國最高法院鐫刻孔子雕像。



相關新聞：特朗普訪華｜被誤傳趁習近平離席「偷睇筆記」 美媒解話：是他自己的

從中國名士立碑稱頌華盛頓，到華工助力美國鐵路建設、羅斯福總統助力清華大學創辦，再到二戰中美並肩作戰的情誼，打破了過往輿論固化的「中美對立」印象。

除了講歷史，特朗普還強調中美共同價值，稱「美國人民與中國人民有許多共同之處。我們都重視勤奮工作，重視勇氣與成就。我們熱愛自己的家庭和國家。我們有機會以這些共同價值為基礎，為我們的後代創造一個更繁榮、更合作、更幸福、更和平的未來。」

看完特朗普這篇演講，不禁想起其第一個總統任期時擔任國務卿的蓬佩奧。蓬氏2020年發表了名為《共產黨的中國與自由世界的將來》的演講，充斥反華觀點，如同「新冷戰檄文」，與特朗普最新的「暖風」致辭，截然不同。

同樣是特朗普政府，為何演辭的內容起了如此巨變？關鍵或在於歷過這幾年的角力，美方對中國的實力與立場已有更清醒認知，在目前內外局勢壓力下，意識到對華遏制難以奏效，務實合作更符合自身利益。

今年11月中期選舉日益臨近，特朗普亟需展現外交成果以提振支持率與共和黨選情。

特朗普深知，在國際新格局之下，「能與中國談出成果」比起「反華」更能體現其領導力，更能夠為美國及美國人民帶來更大的利好，也更能夠延續其政治聲望。

「不打不相識」之後，中美雙方逐漸達成「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」的相處新模式，即今次習特會的最大政治成果──「建設性戰略穩定關係」新定位。在此共識下，特朗普今後「翻臉」的機會相信將會大降，否則，以中國目前的反制力量，美方要付出的代價，將比「特朗普1.0時期」大得多。

紀曉華