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特朗普訪華｜被誤傳趁習近平離席「偷睇筆記」 美媒解話：是他自己的

即時國際
更新時間：20:58 2026-05-15 HKT
發佈時間：20:58 2026-05-15 HKT

國家主席習近平周四在人民大會堂為美國總統特朗普舉行國宴，兩人並排而坐。X平台一度瘋傳特朗普趁習近平離席上台致詞之祭，「偷瞄習近平的筆記」。不過，後來美媒澄清，那其實是特朗普自己的文件。

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影片在內地及國際社媒瘋傳，引來大量網友觀看與轉發。宴會廳布華麗置，氣氛正式而隆重，白宮的影片從兩人進場開始拍攝，進場後不久眾人就座，特朗普坐在習近平右側。主持人宣布宴會開始，並邀請習近平上台致詞。

習近平走向講台期間，特朗普看看講台，又看看桌上，突然伸出左手，翻開他和習近平座位中間的一個深色文件夾，偷瞄了兩頁紙便迅速合上。

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有人截取影片並在X平台發帖，指特朗普「偷瞄習近平的筆記」，吸

美媒分析指出，文件夾封面圖樣更像是美國總統徽章，相信特朗普只是看自己的文件。

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