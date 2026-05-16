「人肉路障」︱江蘇司機突昏迷追尾 被撞車主拉手掣「死頂」防擴傷亡︱有片

江蘇日前發生驚險車禍，有男司機開車途中病發昏迷，汽車失控撞上前車。被撞女司機發現肇事男司機失去意識後，立即冷靜拉好手掣，用自己愛車做路障，防止失控汽車傷及路人，隨後再下車召喚途人協助破窗救人。女司機獲全網力讚臨危不亂，防止事故擴大傷亡。

網民：又緊張又感動

據《揚子晚報》報道，事故發生在14日傍晚，護士王芳駕車駛至靖江市生祠鎮興業路一個燈位停車等待轉燈，突然遭一輛汽車從後追尾，王芳發現後車男司機疑已失去意識，於是立即拉緊手掣，防止汽車溜走，失控追撞其他路人。

王芳隨即下車，企圖拉開車門救人，發現車門已鎖上，於是張手呼救，找途人提供協助，四周多名民眾上前，有人找磚頭，有人拿破窗器，最後有男市民擊破車窗開啟車門。



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後車男司機當時已陷入昏迷，其中一名救人者李先生即為對方做心肺復甦。

救護車和警車迅速趕到現場，將發病駕駛員緊急送往醫院救治，因搶救及時，該司機已脫離生命危險。

王芳事後接受訪問指，當時因擔心自己駛走汽車，失控的後車會繼續追撞途人，造成更大傷亡，「車沒有人重要」，所以不顧一切拉手掣，讓自己汽車充當路障，阻止後車溜走及爭取時間救人。

靖江公安機關將為在此次救援中挺身而出的熱心市民申報見義勇為表彰。

網民紛紛留言，「前車主是我鄰居 很善良平凡的人」、「前車女司機也太大義了吧，她不知道挽救了多少行人的生命」、「這可是避免了一場公共安全事故啊，功德無量」、「保險公司也免費給人家修一修吧」、「又緊張又感動」、「這位東風日產車主，是真正的『移動守護者』」 。