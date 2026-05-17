為高考打氣︱中南男大生拍加油片瘋傳 網民：帥到以為是AI︱有片

湖南有大學男生為了鼓勵即將高考的學生，拍了一條加油影片，因當中一名男主角集齊形英帥於一身，令影片5日間收獲20.5萬次轉發，30.6萬點讚，男主成為全國紅人，有網民更稱他是「AI建模臉」、「帥到以為是AI」。

同時獲香港大學取錄

綜合內媒及網絡消息，爆紅的男大生，是湖南長沙中南大學鄧迪國際學院大四學生高宇恆。

對於自己忽然成名，高宇恆指完全是意外之喜，拍加油片前完全未有料到。他說，拍片是其學弟建議，由於自己也有兩名堂妹今年高考，所以也說一拍即合，二人合拍加油片，以自身經驗為尚有不足一個月要應試的考生打氣。



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高宇恆是福建福州人，已獲包括香港大學在內的多間名牌大學取錄，但最終獲獲保研上海同濟大學，未來希望做好研究外，也經營好自媒體。

不拒絕異性索聯絡方法

被網民稱自己是「AI建模臉」，高宇恆有點不好意思，「大家的評價太誇張了，我就是普通大學生，視訊有AI氛圍感，主要是畫質修復的效果，現實中的我很平凡，是跟普通人差不多吧，就可能是稍微端正一點。借鏡頭傳遞一份純粹的祝福，希望更多高考學子瞭解和走進中南大學。」



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天生明星臉的高宇恆，是否常被異性索取聯絡方法？他直言通常「問者不拒」，「但是可能不會有更多的講話，因為我怕他（她）尷尬。」

網民紛紛留言，「顏值與才華雙線上，優秀真的藏不住」、「這麼帥肯定要做自媒體」、「又帥又有實力 太厲害了」、「最近總刷到他」、「星探呢，投錯行了」、「我以為旁邊那個人是ai……」、「最近看ai短劇多了還以為右邊的的是ai 」。