暖男車掛「回甘肅娶我最愛的人」 全網喊「讓他先走」送祝福︱有片

河南往甘肅的高速公路，自4月30日起，出現一輛網上爆紅，鄰車紛紛主動禮讓的黑色SUV。如此大面子，全因該輛汽車尾部，掛著一巨型橫幅：「回甘肅娶我最愛的人」，暖男愛的宣言，感動許多司機主動避讓，甚至鳴笛祝福。

全程1146公里

有網民5月1日上載車Cam片，顯示一輛黑色SUV掛著：「讓我先走，我要回甘肅娶我最愛的人，全程1146公里」的醒目橫幅，吸引沿路司機注意。

黑色SUV迅即在網上人氣急升，許多司機及網民也紛紛分享這輛「曬幸福」的SUV的行蹤。

新郎祁萬斌表示，他是甘肅武威人，新娘胡亞博是河南欒川人。他們在4月30日於新娘老家舉行完出閣禮後，他就載著新娘返回甘肅，籌備5月2日的婚禮。在車後面貼這樣的橫幅是新娘閨密的主意，閨密想給她一個「1000多公里遠嫁」的儀式感。

新疆共事熱戀4年結鴛盟

大風新聞報道指出，祁先生與新娘是同在新疆工作的同事，他們相戀四年終於修成了正果。

「一路上，很多車輛都給我們讓路，還有很多司機鳴笛表達祝福，我們都收到了，非常感謝，非常感動！」

祁萬斌沒想到小小的橫幅竟然收穫這麼多陌生的善意，有車主看到他拉的橫幅後，一路跟隨護送，也有車主在服務區下車送祝福。他們也分發喜糖，把喜悅分給大家。

網民紛紛留言，「新F送上最誠摯的祝福，心心相印，百年好合」、「理由充分必須讓行」、「甘肅人的浪漫」、「不知道為啥，眼淚刷刷地掉，別笑我」、「大伙讓一讓，讓他先走」。