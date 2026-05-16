Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳西鄉北帝古廟︱年輕人假日湧入參拜 ¥10解籤當心靈充電

即時中國
更新時間：12:40 2026-05-16 HKT
發佈時間：12:40 2026-05-16 HKT

求神問卜並非只有中老年人流行。深圳西鄉的北帝古廟，近期在網絡成為熱話，許多年輕人前往參拜，假日更常現百人以上人龍，他們視到古廟拜神求籤是心靈充電站，花¥10解籤更是心理諮詢的平替。

心理輔導平替

從社群平台搜索「西鄉北帝古廟」，便會有許多帖子出現，大多是指在該古廟求子和問姻緣很靈驗，也有網民會在找拜神搭子，想相約一同前往。

據內媒報道，西鄉北帝古廟靈驗之說在網上不斷流傳，令香火忽然大盛。有現場解籤師傅指，近期多了很多20至40歲的年輕人前來求解籤，當中又以女性為主。至於善信主要會詢問事業和姻緣。


相關新聞：特朗普訪華︱椰樹牌火山岩礦泉水爆紅 中美雙邊會談「座上客」成熱話

每到周末假日，會有數以百計善信香客前往，免費解籤處會出現長長人龍，隨時要排隊等候1至2小時，不少人為免久候，情願光顧收費¥10的解籤師。

有解籤師傅指，在假日等繁忙時間，會忙得飯也沒時間吃，有時甚至要邊吃飯邊為香客解惑。

雖然，網上也有信女分享，指在北帝古廟求維繫姻緣，最終仍與男友分手；也有網民指，去年被指會出現真命天子，但到現在仍然單身。

不過，古廟人氣已經傳開，大量年輕人仍然熱中前往，認為所費不多便可以求個心安，得到解籤師傅指點寬慰，是心理輔導的平替，有效為緊張、迷惘的城市年輕人紓減壓力。

深圳西鄉北帝古廟擁有逾500年歷史，為當地重要的省級非物質文化遺產。每年農曆三月初三舉辦的「北帝三月三廟會」是深圳規模最大的傳統民俗活動。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
18小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
19小時前
李先生與太太罕有齊患上腦幹腦炎，導致癱瘓。抖音
90後夫妻同染罕見病致癱 疑與嗜食海鮮養一寵物有關
即時中國
6小時前
優質顧客服務大獎頒獎典禮暨26周年誌慶圓滿舉行 High Tech與High Touch深度融合 AI賦能客服新世代
企業資訊
3小時前
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
3小時前
00:39
7旬翁尖沙咀上巴士 行駛期間突向前仆頭淌血 昏迷送院不治
突發
3小時前
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
生活百科
19小時前
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
19小時前
美聯社
特朗普結束訪華即向台發警告：美方不願遠赴9500英里打仗 不想有人走向獨立
即時國際
8小時前