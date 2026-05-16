深圳西鄉北帝古廟︱年輕人假日湧入參拜 ¥10解籤當心靈充電

求神問卜並非只有中老年人流行。深圳西鄉的北帝古廟，近期在網絡成為熱話，許多年輕人前往參拜，假日更常現百人以上人龍，他們視到古廟拜神求籤是心靈充電站，花¥10解籤更是心理諮詢的平替。

心理輔導平替

從社群平台搜索「西鄉北帝古廟」，便會有許多帖子出現，大多是指在該古廟求子和問姻緣很靈驗，也有網民會在找拜神搭子，想相約一同前往。

據內媒報道，西鄉北帝古廟靈驗之說在網上不斷流傳，令香火忽然大盛。有現場解籤師傅指，近期多了很多20至40歲的年輕人前來求解籤，當中又以女性為主。至於善信主要會詢問事業和姻緣。



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每到周末假日，會有數以百計善信香客前往，免費解籤處會出現長長人龍，隨時要排隊等候1至2小時，不少人為免久候，情願光顧收費¥10的解籤師。

有解籤師傅指，在假日等繁忙時間，會忙得飯也沒時間吃，有時甚至要邊吃飯邊為香客解惑。

雖然，網上也有信女分享，指在北帝古廟求維繫姻緣，最終仍與男友分手；也有網民指，去年被指會出現真命天子，但到現在仍然單身。

不過，古廟人氣已經傳開，大量年輕人仍然熱中前往，認為所費不多便可以求個心安，得到解籤師傅指點寬慰，是心理輔導的平替，有效為緊張、迷惘的城市年輕人紓減壓力。

深圳西鄉北帝古廟擁有逾500年歷史，為當地重要的省級非物質文化遺產。每年農曆三月初三舉辦的「北帝三月三廟會」是深圳規模最大的傳統民俗活動。