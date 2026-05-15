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特朗普訪華︱椰樹牌火山岩礦泉水爆紅 中美雙邊會談「座上客」成熱話

即時中國
更新時間：13:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-15 HKT

特朗普相隔9年後再次訪問中國。行程安排一事一物都成為網絡話題。中美元首昨日於人民大會堂舉行雙邊會談，除了會談內容外，桌上擺放供出席官員飲用的椰樹牌火山岩礦泉水成為網民焦點。

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椰樹牌最為人熟悉的產品，當然是因其用身姿妙曼女模特兒照片包裝的椰汁。但新聞聯播放會談現場畫面，竟看到黃黑配色包裝，印有密麻麻產品介紹的椰樹牌火山岩礦泉水。網民即時議論紛紛。

椰樹牌椰汁宣傳經常被指擦邊球。
椰樹牌椰汁宣傳經常被指擦邊球。
椰樹牌廣告宣傳語涉嫌違反廣告法有關規定。
椰樹牌廣告宣傳語涉嫌違反廣告法有關規定。
大會向出席者提供椰樹牌火山岩礦泉水。美聯社
大會向出席者提供椰樹牌火山岩礦泉水。美聯社
大會向出席者提供椰樹牌火山岩礦泉水。美聯社
大會向出席者提供椰樹牌火山岩礦泉水。美聯社

有人認為，國內品牌「農夫山泉」、「百歲山」、「冰川5100」是否屬更好選擇，相反，包裝平實的椰樹牌礦泉水竟成為國家重要會談的「座上客」。

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據悉，椰樹牌火山岩礦泉水自2001年起就被指定為國家接待外賓飲料，至今已經接待過一百多個國家的元首和政要。

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其中，2022年北京冬奧會，亦有向俄羅斯總統普京使用。由於黃黑配色十分顯眼，讓人一眼就認出來這瓶來自海南的礦泉水產品。

這款礦泉江的水源地是海南澄邁馬鞍嶺火山岩深層水脈，水齡超萬年，是高級天然礦泉水，不是地表水、江水、湖水。

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