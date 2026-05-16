神反轉︱「電雞」盲道撞盲女惹公憤 警：男女涉擺拍遭刑事強制

盲女盲道被車撞事件，出現驚人反轉。北京警方通報指，涉事的男女，為博取流量牟利，擺拍有關影片，二人已被採取刑事強制措施。涉案女子的社群平台賬號已被禁止關注。

網民斥濫用公眾同情心

日前，網絡流傳影片指，有一名盲女在北京朝陽區的盲道行步時，遭一輛男子駕駛的「電雞（電動車）」撞到，司機更口出惡言罵盲女「不看路啊」，然後離開。

事件引起公眾憤慨，要求警方追緝涉案司機追究責任。

女事主在事件引發關注後不久，表示已收到司機的道歉。

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央視新聞15日報道，北京警方通報3宗網絡亂象事件，其中1宗，即為盲女被撞。通報指，劉某（男，26歲）和江某某（女，24歲）為吸粉引流、博取關注、牟取私利，在朝陽區某路旁虛假擺拍「盲人在盲道行走被電動自行車撞擊並遭騎車人斥責」內容，並通過短影片平台對外發佈，誤導大量網民關注和討論，造成惡劣影響。上述二人被公安機關依法採取刑事強制措施。

另外2宗案例，分別涉及擺拍「街頭騎電動自行車發生糾紛」，以及用AI工具生成「北京郊區超萬噸垃圾堆放」等影片，涉案2男1女遭處行政處罰。

網民對盲女被撞是擺拍，紛紛留言，「居然是擺拍，這種熱度也要蹭」、「把人的同情當成啥了」、「想起一句話：就算我騙了，你們又損失什麼？」、「讓真正的盲人更難生存」、「消費大眾的同情心 這樣真的沒意思」、「能不能多判幾年 現在滿網胡說八道編故事」、「我都看哭了，結果」。