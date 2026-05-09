盲女行引路徑遭電動單車猛撞 司機反罵「不看路啊」惹公憤 | 有片

日前，一段盲人女孩在北京遊玩期間在引路徑（又稱盲道）被電動車撞倒的影片在網上廣泛流傳，引發網民強烈關注及批評。

盲人沿引路徑行走反被罵

影片顯示，該盲人女孩正沿著引路徑正常行走時，被一輛在引路徑上騎行的電動車撞倒在地，導致手部受傷，盲杖亦飛脫落地。肇事男子下車後非但沒有道歉，反而態度惡劣地反罵：「不看路啊？」當女孩回應「我走的是盲道」時，男子更稱「什麼盲道」，隨後騎車離開現場。

女孩在影片中明顯感到委屈，表示盲杖被撞至較遠位置。她事後前往大柵欄街區藥店買藥期間，獲多名熱心北京市民、網約車司機、屬地警方及執勤保安先後伸出援手。她在片中感激表示：「遇到了好多北京口音的人在幫助我」，並希望「讓更多的殘障伙伴都可以走出家門」。

事件曝光後，大量網民在留言區要求警方盡快找出肇事者，並予以嚴懲。「北京交警」其後在評論區回應稱，已關注事件，並呼籲提供私信聯絡方式及原始影片，將盡快核實依法處理。涉案女子亦稱，影片是很久之前拍的，手也已經不痛了，昨晚收到當事人的道歉，也收到相關部門聯絡。

「北京交警」在評論區回應：已關注事件。抖音@北京交警

內地無障礙設施問題難解決

雖然內地已於2023年9月正式實施《無障礙環境建設法》，並推動多項改善措施，但引路徑被電動車、共享單車或雜物占用的情況在多個城市仍相當普遍。部分引路徑出現「斷頭路」、觸感磚損壞或設計不合理等問題，導致視障人士「不敢走引路徑」，反而增加出行風險。

近年來，多地出現類似事件，例如西安一名盲人沿引路徑行走時，盲杖被電動車壓斷，騎手不但不道歉，更反指盲人故意絆倒自己。福建、南京、天津等地亦有報道指，引路徑被電動車充電樁或停放車輛覆蓋，盲文標識錯漏等問題普遍存在，令視障人士出行困難重重。

事件反映社會大眾對無障礙環境的意識仍有待提升。專家呼籲，除加強執法及維護外，亦需透過教育提高市民尊重引路徑及殘障人士權利的意識，讓更多視障人士能安全、自主地走出家門，融入社會。

官方提醒：引路徑不是騎行道

北京市交通委員會透過官方影片號「北京交通」發出提醒，強調引路徑不是騎行道，更不是停車區，呼籲市民自覺將引路徑「還給」視障人士使用。根據中國交通法規，非機動車（包括電動單車、單車）甚至行人在發生交通事故後，為逃避法律責任或賠償而離開現場，同樣構成肇事逃逸。此外，《無障礙環境建設法》已明確禁止任何人佔用引路徑。