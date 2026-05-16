黃仁勳胡同掃街吃米芝蓮炸醬麵 嘗豆汁皺眉「這甚麼東西啊」

隨美國總統特朗普訪華的美國晶片巨頭輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳，昨日身穿標誌性皮褸在北京南鑼鼓巷「掃街」，吃米芝蓮推介的炸醬麵，買8元（人民幣，下同）蜜雪冰城飲料，還被路人投喂「黑暗料理」北京傳統豆汁，在喝完一口後皺眉發問「這甚麼東西啊」，引起圍觀途人大笑。炸醬麵店員稱，「我們認出他來了，就請他免費吃了一碗招牌黑豬肉炸醬麵，原價38元。他當時說挺好吃的。」

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黃仁勳昨日在北京知名景點南鑼鼓巷邊逛邊吃，吸引大量民眾圍觀合影。北京昨日的最高氣溫近30度，這位美國華人富商仍身穿黑色皮褸，內地網民因此調侃「輝達（晶片）的散熱真強大」。

30度高溫身穿標誌性皮褸

網民拍攝的視頻畫面顯示，黃仁勳一路逛吃期間，被路人推介「品嘗」一瓶豆汁。黃仁勳喝了一口後面露難色，皺眉問道：「這甚麼東西啊？」民眾大笑並告訴他這是「老北京豆汁」。豆汁是屬於天然發酵的豆製品，但因一股酸臭味，被稱為北京「名物」。



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除了豆汁，黃仁勳還在連鎖茶飲品牌蜜雪冰城購買飲料，並品嘗一間獲米芝蓮推薦的炸醬麵。視頻顯示，他沒有走進店內就座，而是端着大碗站門口邊拌邊吃，還用普通話誇讚「好吃」，又與圍觀食客互動，詢問「你們來吃過嗎？」

內地極目新聞昨午致電「方磚廠69號炸醬麵」南鑼鼓巷店，店員證實當天中午黃仁勳的確來他們店里吃麵了。「他來我們店里逛，我們認出他來了，就請他免費吃了一碗招牌黑豬肉炸醬麵，原價38元。他當時說挺好吃的。」

南鑼鼓巷蜜雪冰城門店工作人員表示，當時黃仁勳一行進店後，他們就認出了他，並向其推薦了店里的各式飲品。黃仁勳選購了一杯8元的蜜桃四季春，由其隨行人員買單。

現年64歲的黃仁勳出生於台灣，幼時赴美，1993年創立輝達，目前是全球市值第一企業，黃持有公司3.5%股份，個人身家近2000億美元（約1.5萬億港元）。

10多名美國商界領袖受邀隨特朗普訪華，包括特斯拉創始人馬斯克、蘋果公司總裁庫克等人，但最初公開的名單中並沒有黃仁勳。據報特朗普是在看到媒體報道黃仁勳未獲邀後，在最後關頭親自致電邀請，並乘坐總統「空軍一號」專機來華。