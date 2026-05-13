特朗普訪華︱空軍一號載CEO天團出發 Nvidia黃仁勳收電話趕上「尾班車」

美國總統特朗普預計今日傍晚將抵達北京展開約36小時的訪華行程，明日將與國家主席習近平會談。他出發前表示「非常期待」，又大讚中國是「令人驚歎的國家」。隨同訪華的16名美國商人名單曝光，包括曾與特朗普鬧翻的特斯拉行政總裁馬斯克，另有蘋果、波音等企業CEO。早前有指，輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳未獲邀，但路透社最新消息指，黃仁勳在阿拉斯加登上空軍一號，隨團訪華。據悉，空軍一號停留阿拉斯加是為了加油。



黃仁勳突然隨團訪華，消息讓外界關注。因為早前隨特朗普訪華的名單中，黃仁勳名字並不在列。有指，特朗普出發當日上午致電黃仁勳，邀請他加入赴華代表團。黃仁勳隨後飛往阿拉斯加安克拉治（Anchorage），在空軍一號按計畫經停阿拉斯加添加燃料期間登上專機。英偉達隨後發表聲明稱：「黃仁勳接受了川普總統的邀請，出席此次峰會，以支持美國和本屆政府的目標。」

根據白宮公布，特朗普的空軍一號專機將於今日抵達北京首都國際機場。這是特朗普自2017年11月以來，再次以總統身份訪華，也是時隔9年後再有在任美國總統訪華。「我非常期待我的中國之行，中國是一個令人驚歎的國家，有習主席這位受人尊敬的領導人。兩國會有好事發生！」特朗普昨日在其個人社交平台寫道。

啟程前揚言「會有好事發生」

據《紐約時報》報道，特朗普將攜16位美企CEO訪華，包括全球首富馬斯克。報道指馬斯克入選或顯示其與特朗普的關係逐步修復。馬斯克曾擔任特朗普政府高級顧問，負責推動聯邦機構改革。去年5月，他因與特朗普不和而離任。

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特朗普與黃仁勳關係良好。路透社

黃仁勳與特朗普近期互動頻繁。路透社

外界認為，黃仁勳缺席，可能對輝達積極爭取中國AI晶片市場形成不利影響。美聯社



目前，這間全球市值最高的企業正等待中美兩國批准，是否向中國出口其人工智能晶片H200的早期型號。黃仁勳本月初曾公開表示，中國不應該擁有最先進晶片，美國應維持AI領先優勢。

彭博引述美國企業研究所研究員費達修克指出，美方排除黃仁勳出名單，是向北京發出強烈信號：中國的AI實驗室很難獲得像輝達生產的高性能晶片。「特朗普政府明白，運算能力對於贏得AI競賽至關重要。美國晶片公司與中國政府之間沒有甚麼可談的。」

馬斯克同行證與特關係逐步修復

中國副總理何立峰昨日抵達韓國，今日將與美國財政部長貝森特舉行經貿磋商，外界預料將為「習特會」敲定經貿成果清單。據路透社報道，中美峰會或達成一份農業協議，中方將加大對栗米、高粱、牛肉和禽肉等品類的採購。不過，市場人士認為，除去年10月已達成的協議外，由於需求疲弱及巴西大豆價廉物美，中國不太可能進一步大幅增加美國大豆採購。

中國外交部發言人郭嘉昆昨重申，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作和世界經濟注入更多的穩定性。

新華社發文指出，回望中美關係歷經跌宕起伏實現總體穩定的過程，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。無論國際風雲如何變幻，中國堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發看待和處理對美關係，這符合兩國人民和國際社會人心所向。